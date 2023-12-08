شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاتحاد السكندرى رجال على نظيره سبورتنج بنتيجة 92-73 فى أولى مواجهات تحديد المركز الثالث بـدورى المرتبط. وفاز فريق مرتبط كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره سبورتنج بنتيجة 59-58 فى أولى مواجهات تحديد المركز الثالث بـدورى المرتبط، لحسم صاحب المركز الثالث فى البطولة. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع سموحة فى إياب نهائي الدورى غدا الجمعة بصالة حسن مصطفى، بعد أن فاز الأحمر فى الذهاب 83/53، وعلى مستوى فريق المرتبط فاز الأهلى على سموحة بنتيجة 74/87.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز