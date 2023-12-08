شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يعلن عن تشكيل الجهاز الفنى بقيادة علاء نوح رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر إبراهيم، اتفاقه مع علاء نوح وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فنيا، خلفا لأيمن الجمل والذى تقدم باعتذاره بعد لقاء السكة الحديد يوم الثلاثاء الماضى.

وقد استقبل تامر إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير الفنى الجديد بعد عصر اليوم بإدارة النادى واجتمع معه لوضع الخطوط العريضة خلال المرحلة القادمة ورؤيته خلالها، وقد تواجد أعضاء مجلس الادارة للترحيب بالمدير الفنى الجديد وجهازه المعاون.

ويتكون الجهاز الفنى لعلاء نوح كالتالي: ابراهيم العدل مدربا عاما، حسين أمين مخطط أحمال، عاطف خضر مدرب حراس مرمى، الدكتور محمود سمرة طبيب الفريق، أحمد عنيو مسئول تأهيل إصابات، إبراهيم الوزير مدير إدارى، عمرو الوزير مدير شئون اللاعبين، أشرف عبد العال مسئول مهمات، عوض حسن مسئول غرفة الملابس.

ومن المقرر أن يقود علاء نوح تدريب فريق دكرنس من الغد، استعدادا للمباريات المقبلة وكأس مصر، ويتبقى فقط توقيع العقود الذى من المقرر أن تكون خلال جلسة اليوم، وتشكيل الجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم وافق على الاستقالة التى تقدم بها أيمن الجمل المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بعد الخسارة التى تلقاها على ملعبه أمام السكة الحديد بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ11 لدورى القسم الثانى أ .

ويحتل دكرنس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وهو مركز لا يليق بإمكانيات النادى الذى كام قريبا من الصعود لدورى الأضواء خلال الموسمين المقبلين.