شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: تأجيل مباراة الاتحاد فى صالح الزمالك.. وتوقيع عقد معتمد جمال يمنح الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مفيد للغاية للاعبي الفريق من أجل منحهم راحة قبل مباراة ساجرادا الأنجولي.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "تأجيل مباراة الاتحاد السكندري يفيد اللاعبين بشكل كبير وذلك من الناحية البدنية، وأتوقع فوز الزمالك على ساجرادا".

وأشار محمد صلاح إلى أن قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتوقيع عقد مع معتمد جمال سليم وفى صالح الجهاز الفني قائلا: "توقيع عقد لمعتمد جلال يمنح استقرارا فنيا خلال الفترة القادمة سواء للاعبين أو الجهاز الفني، خاصة أنه يسير بُخطي ثابتة مع الفريق فى بطولة الدوري والكونفدرالية".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام في السادسة مساء السبت على ملعب السلام.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيه عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.