شكرا لقرائتكم خبر عن وائل بدر يقترب من قيادة كرة سلة الزمالك خلفا لأحمد مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب وائل بدر، المدير الفنى لفريق سلة الجزيرة ومدرب منتخب السلة رجال، من تولى المهمة التدريبية لفريق كرة سلة الزمالك، خلفا لأحمد مرعى الذى تم توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الشكر لأحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي وجهازه المعاون.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره لمجهودات أحمد مرعي وجهازه المعاون مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة أنه عمل في ظروف صعبة، حيث يعد من أفضل مدربي كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك.

وأشاد مجلس الإدارة بما قدمه أحمد مرعي وجهازه المعاون من مجهود وعطاء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة البيضاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم لأحمد مرعي وجهازه المعاون، تقديراً لجهودهم مع الفريق، وللتأكيد على أن علاقة النادي بأبنائه ممتدة ولا تنقطع على الإطلاق وسيظل باب النادي مفتوحاً لهم في أي وقت.