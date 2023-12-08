شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة للانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، استكمال الاستعدادات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها مقرات انتخاب ولجان عامة ومقرات إقامة للقائمين على العملية الانتخابية، ورفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الإنتخابات الرئاسية 2024 بجميع الأندية ومراكز الشباب، والتأكيد على جاهزية أماكن الإقامة ومقار اللجان الانتخابية، وذلك لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري والذي يليق بهذا العرس الانتخابي وتقديم كافة التسهيلات للسادة المواطنين في الإدلاء باصواتهم والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أى معوقات.

وجه وكيل الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء العملية الانتخابية لمتابعة سير الإنتخابات ورصد كافة الإجراءات أولاً بأول، والتعامل الفوري والسريع مع أى معوقات والعمل على تلافيها، وإرسال التقارير اليومية للإدارات المعنية بالمديرية لضمان سير العملية الانتخابية بالهيئات الشبابية والرياضية بشكل أكثر سهولة ويسر على السادة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص عدد 13 مقرا انتخابيا فى نطاق 9 إدارات فرعية تابعين لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهى (الصف، أطفيح، 6 أكتوبر والشيخ زايد، منشأة القناطر، الواحات البحرية، بولاق، الدقي، العجوزة وجنوب الجيزة)، بالإضافة إلى عدد 2 لجنة عامة فى إدارتي شباب الصف و6 أكتوبر والشيخ زايد.



انتخابات وتجهيزاتها



انتخابات وتجهيزاتها



انتخابات وتجهيزاتها