اخبار الرياضه

لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية . 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الشمس مع الصيد وأصحاب الجياد مع الأهلى ودلفى مع الواى ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى . 

بينما تشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من: سموحة مع المقاولون وهليوبوليس مع الزمالك والزهور مع سبورتنج ، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران . 

وشهدت الجولة  الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

 فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1 .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements