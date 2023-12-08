شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار تاسع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الشمس مع الصيد وأصحاب الجياد مع الأهلى ودلفى مع الواى ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى .

بينما تشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من: سموحة مع المقاولون وهليوبوليس مع الزمالك والزهور مع سبورتنج ، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران .

وشهدت الجولة الثامنة فوز كل من: الأهلى على الصيد 3/0 والاتحاد السكندرى على أصحاب الجياد 3/0، وادى دجلة على الواى 3/0، والشمس على دلفى 3/2، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على المقاولون 3/1، وسبورتنج على هليوبوليس 3/0، وسموحة على 6 أكتوبر 3/1 .