شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في السادسة من مساء اليوم الجمعة، اختباراً كروياً هاماً حينما يستضيف نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويُدير المباراة الليلة ، طاق تحكيم كيني بقيادة واويرو كاماكو، ويساعده الثنائى جيلبرت شيريوت، وستيفان يامبي، ومعهم الحكم الرابع نياجراوا ديكنس.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ، يليه ميدياما في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط و أخيراً يأتي يانج أفريكانز في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وشهدت الأيام الماضية محاولات مُستمرة من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لإيجاد حلول للأزمات الفنية التي طاردت الفريق مؤخراً ويأتي في مقدمتها ، مشكلة إهدار الفرص وعدم التركيز حتى الدقائق الأخير بشكل يستقبل معه الفريق أهدافاً في الدقائق وربما اللحظات الأخيرة كما حدث في مباراة يانج أفريكانز الأخيرة بملعبه حيث تعادل الفريق التنزاني بهدف في الدقيقة +90 .

ويتسلّح كولر في مباراة الليلة بعناصر الخبرة بالفريق في مقدمتها ، محمد الشناوي وعلي معلول وديانج والسولية الذي عاد أمام يانج بعد طول غياب للإصابة وكهربا والشحات وبيرسي تاو وامام عاشور وتزايدت فرصة محمد عبد المنعم في المشاركة بعد مشاركته في مران الفريق أمس وأمس الأول عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من مباراة يانج.

في المقابل ، يتطلع الفريق الجزائري لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الليلة والعودة لبلاده بثلاث نقاط أو نقطة على أقل تقدير ، ودرس الضيوف الأهلي جيداً قبل مواجهة برج العرب حسب تأكيدات ماركوس باكيتا، المدير الفني للفريق الجزائري، الذي أكد أن فريقه في أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي.

وقال باكيتا: "الجميع مُتعب بعد أن خضنا سفرية صعبة للغاية نحو غانا، لكن اللاعبون واعون ويجب أن نجهزهم جيدًا ، وأضاف: "اللاعبون يملكون الحافز. وتدربوا بشكل جيد وتركيزهم منصب على لقاء الأهلي".

وواصل مدرب شباب بلوزداد: "يوجد بعض الغيابات لكن الجميع على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ، وضمت قائمة بلوزداد التي إختارها المدرب لمواجهة الأهلي 21 لاعبا، هم: حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسيس قندوز، رضوان معاشو، وفى الدفاع: معاذ حداد، شمس الدين بكوش، أشرف بودرامة، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، مختار بلخيثر، وفى الوسط: مامادو ساماكي، حسين سالمي، عدلان قديورة، عبدالرؤوف بن غيث، أكرم بوراس، وفى الهجوم: إسحاق بوالصوف، مروان زروقي، لامين جالو، عبدالرحمن مزيان، أسامة درفلو، محمد إسلام بلخير، ليونيل وامبا.