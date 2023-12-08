7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 7 / 12 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 12 / 2023 فى مقدمتها، معتمد جمال يوقع على عقود "مؤقتة" لتدريب الزمالك.

رسمياً.. معتمد جمال يوقع على عقود "مؤقتة" لتدريب الزمالك

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

عودة موديست لقائمة الأهلي أمام بلوزداد واستبعاد عبد القادر وأكرم

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمبارة شباب بلوزداد غداً بدوري الأبطال، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ،علي معلول، خالد عبد الفتاح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني ، مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست.

الأهلي ضد بلوزداد.. كولر يتحدث عن الموسم الأسطوري وجاهزية الفريق للقاء

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إن فريقه جاهز لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لافتًا إلى أنها مواجهة صعبة على كل المستويات.

محمد الشناوي: لا نفكر فى مونديال الأندية.. هدفنا نقاط مباراة بلوزداد

قال محمد الشناوي، كابتن الأهلي، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد الجزائري، من أجل تعزيز صدارته للدوري في دوري أبطال أفريقيا.

عامر حسين: هناك تفكير لإقامة نهائى كأس مصر 2023 فى الإمارات

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أنه حتى الآن لم يعتذر أى نادٍ عن الاشتراك فى كأس رابطة الأندية، مشيرا إلى أنه لم يفرض على أى ناد المشاركة فى البطولة.

انتظام شيكابالا فى تدريبات الزمالك.. وعبد المجيد يواصل التأهيل انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا فى المران الجماعى للفريق، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الفنى للفريق.