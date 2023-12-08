شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لتجهيز أحمد الشيخ فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
وفضل الجهاز الفني للاتحاد السكندري وضع برنامج بدني لأحمد الشيخ من أجل استعادة فورمة المباريات واستعادة جاهزيته الفنية ، حتى يكون على أتم استعداد للمشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة القادمة، بعدما غاب عن مباريات زعيم الثغر الماضية في الدوري.
وانتظم أحمد الشيخ في تدريبات الاتحاد السكندري الجماعية وبات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، ولكن ما يؤخر قرار الدفع باللاعب هو رغبة طارق العشري في رفع معدل اللياقة البدنية للاعب، لذا قام بوضع برنامج بدني خاص للشيخ يجهزه للمشاركة مع زعيم الثغر.
ويعاني الاتحاد من عدة غيابات وهم كل من أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.
ويحاول العشري الاعتماد على العناصر الموجودة في القائمة من اللاعبين البدلاء والشباب من أجل التعامل مع أزمة الغيابات، وعدم ثبات التشكيل من مباراة للأخرى.
وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها طارق العشري لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها كالتالى..
حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.
الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب.
الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.
الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج.
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