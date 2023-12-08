شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى إبراهيم يواصل التأهيل من مزق الأمامية فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق منفصل يستغل الجهاز الفني للاتحاد السكندري فترة الراحة من المباريات بعد تأجيل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدوري، في تجهيز اللاعبين المصابين في ظل شكواه من إصابة بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.
ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة القادمة في ظل عدم ارتباطه بأية مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجاري أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.
وينوي طارق العشري خوض تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر من فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية.
ويعاني الاتحاد من عدة غيابات وهم كل من أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.
ويحاول العشري الاعتماد على العناصر الموجودة في القائمة من اللاعبين البدلاء والشباب من أجل التعامل مع أزمة الغيابات، وعدم ثبات التشكيل من مباراة للأخرى.
وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها طارق العشري لمباراة الزمالك قبل أن يتم تأجيلها كالتالى..
حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح - عمرو خليل.
الدفاع: هشام صلاح - إسلام أبو سليمة - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب.
الوسط : ناصر ناصر - عمرو صالح - مورو ساليفو - الحبيب الحسن - بلال السيد - عمر طارق الوحش - هاني الطامي - أحمد عيد - رجب عمران - عبد الغني محمد.
الهجوم: فان ديريك - مابولولو - بنجامين بواتينج.
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