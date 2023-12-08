شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى إبراهيم يواصل التأهيل من مزق الأمامية فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري برنامجه التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي، بعدما عانى من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، وتسبب في غياب اللاعب عن قائمة مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وفي سياق منفصل يستغل الجهاز الفني للاتحاد السكندري فترة الراحة من المباريات بعد تأجيل مباراته الأخيرة أمام الزمالك في الدوري، في تجهيز اللاعبين المصابين في ظل شكواه من إصابة بعض اللاعبين، مثل أحمد الشيخ وأحمد ياسين وخالد الغندور ومصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي.

ويحدد طارق العشري برنامج الاتحاد السكندري في الفترة القادمة في ظل عدم ارتباطه بأية مباريات رسمية حتى يوم 26 ديسمبر الجاري أمام فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري nile، ووجود مدة 20 يوم قبل المباراة القادمة.

وينوي طارق العشري خوض تدريبات جماعية بشكل يومي في الفترة القادمة، فيما يخطط لخوض مباراة ودية أو أكثر من فرق الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، من أجل الحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبيه وعدم تأثرها من طول فترة الغياب عن خوض مباريات رسمية.