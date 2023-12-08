شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يبدأ استعداداته لمواجهة ماليزيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم، المنتخب الوطنى الأول لرجال الاسكواش، تدريباته بمعسكره فى نيوزيلندا، تحت القيادة الفنية لهشام العطار، استعداداً لضربة البداية في رحلة الدفاع عن اللقب ببطولة العالم.

وتوجهت بعثة المنتخب الوطني للاسكواش، الأربعاء الماضي، إلى نيوزيلندا، وذلك للمشاركة في بطولة العالم للمنتخبات التي تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وحرص عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على التواجد مع البعثة بمطار القاهرة الدولي قبل السفر، وتضم قائمة المنتخب الوطني للاسكواش كل من: "علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، ويوسف سليمان تحت القيادة الفتية لهشام العطار.

ويرافق البعثة، آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة البعثة".

وتم الإعلان عن القرعه ويوجد منتخبنا في المجموعة أ. والفرق المشاركة في هذه المجموعة هي

- مصر

- ماليزيا

- إيرلندا

وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر مع منتخب ماليزيا.