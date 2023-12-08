شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عقوبة إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحى والزنارى مع الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى مدة إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى اليوم الخميس، بعد انقضاء فترة الشهر التى قررها مجلس إدارة القلعة البيضاء كعقوبة على اللاعبين، بدأت منذ 7 نوفمبر الماضى على خلفية ما بدر منهم ليلة مباراة زد وتركهم المعسكر دون إذن.

وينتظر معتمد جمال قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء إيقافهم خاصة أنه ترك حرية اتخاذ قرار مشاركة الثلاثى الموقوف في التدريبات لمجلس الإدارة لتحديد مصيرهم، لا سيما أنه يرى أن هذا الأمر إدارى وراجع لهم وليس من حقه التدخل في قرار تأديبى اتخذته الإدارة.

من جانبه كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

وقال نائب رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، لم يتم تحديد موقف ثلاثى الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.