شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطلب سرعة تجهيز أحمد القندوسى لتدعيم سيراميكا فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا جهازه الطبي بسرعة تجهيز الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق من أجل الاستعانة به في بطولة السوبر المحلى المقرر إقامتها في الإمارات هذا الشهر.

ويواصل الجزائرى أحمد القندوسى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الجونة الودية خلال التوقف الدولى الماضي، وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب أحمد قندوسي عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتى ستحتاج من 4 أسابيع إلى 5 أسابيع، وغاب على أثرها عن مواجهة سيراميكا والبنك الأهلى وإنبى،

ويفقد سيراميكا خدمات أحمد القندوسى أيضا أمام فريق فيوتشر المقرر لها 14 ديسمبر الجارى، في إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى Nile، ويأمل أن يكون جاهزا أمام الأهلى في بطولة السوبر المحلى.

ويشارك فريق سيراميكا لأول مرة في تاريخه في بطولة السوبر المحلى، والذى سيكون بنظامه الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية بدلا من اثنين، وهم بطل الدورى ووصيفه وبطل كأس مصر وكأس رابطة الأندية.

ونجح فريق سيراميكا في التتويج بالنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية في الموسم الماضى، وهى ما أهلته للمشاركة في بطولة السوبر المحلى الذى سيقام في نهاية هذا الشهر بدولة الإمارات، وسيكون ف مواجهة قوية أمام الأهلى.

وبدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف، أخيرا الفوز على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.