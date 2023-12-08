شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الواحدة ظهر اليوم الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي، وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

ويلتقى الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم غدا السبت باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.