شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الهوكى أمام ألمانيا بكأس العالم فى ماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الهوكى، أمام نظيره الألمانى 10/0 فى ثالث مواجهاته ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم بماليزيا والتى تستمر حتى 16 من نفس الشهر الجارى.

وخسر منتخب شباب الهوكى فى انطلاقة البطولة من نظيره الفرنسى 3 /1، قبل أن يخسر أمام فرنسا 3/2.

وضمت قائمة اللاعبين، حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.

فيما يستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.