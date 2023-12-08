شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يطير إلى الجزائر استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة مودرن فيوتشر إلى الجزائر، صباح اليوم، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن يخوض الفريق تدريبه الأول هناك مساء اليوم.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائرى الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز مودرن فيوتشر فى أول مواجهتين له بدور المجموعات أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى بهدف نظيف ثم الهلال الليبى بهدفين لهدف، ليحصد فريقنا بالكونفدرالية ستة نقاط من أول جولتين.

ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، الثنائى خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلى الفيل بسبب الإيقاف.