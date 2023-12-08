شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم مصير معسكر المنتخب الأولمبى فى يناير بعد العودة من البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة عودة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى من بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مصير معسكر المنتخب فى يناير، حيث تشير بعض التوقعات لإلغاء هذا المعسكر.

بات معسكر منتخب مصر الأولمبى فى يناير المقبل مهددا بالإلغاء، بسبب الضغوط التى تعيشها الأندية حتى فترة التوقف نتيجة مشاركة المنتخب الأول فى بطولة الأمم الأفريقية.

وتوقع البعض أن تتيح مشاركة مصر فى أمم أفريقيا، الفرصة للمنتخب الأولمبى للاستفادة من معسكر تدريبى طويل فى يناير المقبل، يتخلله بعض الوديات، لكن الرابطة أربكت تلك التوقعات بتنظيم كاس الرابطة فى هذه الفترة.

وأصبح من غير المنطقى أن تتخلى الأندية عن لاعبيها الدوليين للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبى فى نفس الوقت الذى تطالبها فيه رابطة الأندية بخوض منافسات كأس الرابطة.

ووضع البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، محمد الشناوى ضمن اهتماماته لضمه لصفوف المنتخب فى دورة الألعاب الأولمبية، ليكون اللاعب الثانى الذى يقع عليه الاختيار بعد محمد صلاح.

وينتظر ميكالى تحديد الاسم الثالث الذى سيحمل ألوان المنتخب الأولمبى مع الشناوى وصلاح، حيث تتيح اللائحة لأى منتخب اختيار ثلاثة لاعبين فوق السن القانونى لتمثيل منتخبات بلدانهم.