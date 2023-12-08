شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش النهائية على خطة مباراة ساجرادا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية.

ويضع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك الرتوش النهائية على خطة مباراة ساجرادا، والتى ينوى تنفيذها فى اللقاء لمواصلة انطلاقته على الصعيد الأفريقى بعد أن حقق الفوز فى أول جولتين أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وعقد معتمد جمال العزم على مواصلة الانطلاقة القوية التى حققها مع الفارس الأبيض منذ توليه القيادة، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى بانتزاع الثلاث نقاط من أنياب ساجرادا الأنجولى محاولاً استغلال عاملى الأرض والجمهور خاصة أن اللقاء سيقام على ملعب السلام.

وحرص معتمد جمال على مشاهدة عدة تسجيلات لبطل أنجولا خاصة مبارياته الاخيرة ودرسها جيدًا ووضع يده على نقاط القوة والضعف بالمنافس،كما شدد على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر لامتصاص حماس الضيوف، وإحباط عزيمتهم منذ انطلاقة اللقاء، الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.

واستعاد معتمد جمال ورقتان رابحتان لصفوف القلعلة البيضاء متمثلة في الثنائى يوسف أوباما ومحمد عبد الشافى بعد شعورهما بالإصابة في المباراة الأخيرة، ليتخلصا من ذلك الأمر سريعا بعدما شهدت تدريبات الفريق تماثلهما للشفاء ومشاركتهما في جميع فقرات المران البدنية والتأهيلية بجانب الخططية و التقسيمة الفنية.

وبات ثنائى الزمالك تحت تصرف معتمد جمال في مباراة ساجرادا الأنجولى، وأصبح أمر مشاركتهما في اللقاء بيده وإن كان الأقرب الدفع بهما من بداية المباراة خاصة أنهما من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى في صفوف القلعة البيضاء.