موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد برج العرب لمتابعة المواجهة المرتقبة والهامة بين الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يسعى الأهلي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق 3 نقاط جديدة يعزز بها صدارته لجدول ترتيب المجموعة بعد الفوز في المباراة الأولى أمام ميدياما الغاني ثم التعادل خارج ميدانه مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لمثله.

في المقابل تلقى شباب بلوزداد خسارة مفاجئة أمام مضيفه ميدياما الغاني في الجولة الماضية بعد الفوز في المباراة الأولى على يانج أفريكانز في الجزائر.

ويخوض الأهلي اللقاء في ظروف صعبة فيما يتعلق بإجهاد لاعبيه بسبب كثرة الإرتباطات خلال الفترة الحالية وهو ما علق عليه المدير الفني للفريق مارسيل كولر قائلاًَ: “ واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية من حيث الإجهاد والإرهاق الذهني، واللاعبون بشر وبحاجة إلى الراحة والاستشفاء، لمواصلة الأداء الذي يتأثر بهذه العوامل، ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل مميز ولدينا أكثر من بطولة لننافس عليها بقوة ”.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر فضائية beIN Sports HD 6.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى : محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع : محمد هاني- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

في خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا -محمد مجدي أفشة- مروان عطية- عمرو السولية- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد.

في الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا- صلاح محسن- أنتوني موديست.