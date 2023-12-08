اليوم.. الهلال يحل ضيفًا ثقيلاًعلى الطائي في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الطائي مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في إطار منافسات الجولة السادسة عشرمن عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويدخل الهلال مباراة اليوم وهو يعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة جمعهم الزعيم من الفوز في 13 لقاء والتعادل في مباراتين ولم يتلقي إي هزيمة منذ إنطلاق المسابقة .

على الجانب الأخر يأتي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 8 لقاءات.

وكان الفريق الكروي بنادي الهلال حقق فوزًا كبيرًا على غريمه النصر بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الماضية من عمردوري روشن .

موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والطائي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية من مساء الجمعة، ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والطائي عبر فضائية SSC HD1 وssc sd1.

في نجح الهلال في تحقيق رقمًا قياسيًا في البطولة الاَسيوية القارية، حيث وصل للنقطة الـ 16 في صدارة ترتيب المجموعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه التي يصل فيها لهذا الرصيد من النقاط في دوري أبطال اَسيا.

ووصل الزعيم للنقطة 14 في نسخة 2009، بعدما تأهل برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، في المجموعة التي كانت تضم: باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي.

وتعد هذه هي المرة الرابعة عشر التي يتأهل فيها العملاق السعودي لدور الـ 16 عشر في بطولة دوري أبطال اَسيا، وذلك منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي في 2003.