أحدهما مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، اليوم الجمعة نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربعة مباريات، بينما يحل شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل في المواجهة الثانية مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

وتنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورتس 6، بجانب قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.