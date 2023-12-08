شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتجه إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لمودرن فيوتشر، مطار القاهرة الدولى متجهة إلى الجزائر، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين الأحد المقبل على استاد 5 جويلية.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائرى الأحد المقبل فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



مروان محسن وضمت بعثة مودرن فيوتشر 24 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

محمد فاروق ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذى للنادى، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة. وفاز مودرن فيوتشر فى أول مواجهتين له بدور المجموعات على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف.

عمر كمال عبد الواحد



عمر السعيد



احمد عاطف

وضمت بعثة مودرن فيوتشر 24 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمود حمدي، باسم علي، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، طارق طه، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.