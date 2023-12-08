الإسماعيلى يستعيد خدمات مدافعه محمد هاشم أمام إنبى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، خدمات مدافعه محمد هاشم فى المباراة المقبلة أمام إنبى، المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

وغاب محمد هاشم عن الإسماعيلى أمام فريق البنك الأهلى للإيقاف، بعد حصول المدافع على إنذارين وكارت أحمر أمام بيراميدز فى الجولة السابعة والتى خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة فريق إنبى المقرر لها السبت 16 ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من دورى nile.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.