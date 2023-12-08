شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك بطلا لأفريقيا للمرة الأولى أمام شوتنج ستارز النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 ديسمبر لعام 1984 توج الزمالك بطلا لدورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره النيجيرى شوتنج ستارز بطل نيجيريا بملعبه بهدف نظيف سجله أوبنج مدافع نيجيريا بمساعدة فاروق جعفر فى الدقيقة 56، وأكد الأبيض تفوقه فى مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما جمال عبد الحميد بواقع هدف فى كل شوط، وكان الهدف الثانى من ضربة جزاء.

وشارك الزمالك فى البطولة كونه وصيفا للدورى بعد أن فضل المقاولون العرب بطل الدورى الاستمرار فى المشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بصفته حامل اللقب لآخر نسختين آملا فى الاحتفاظ بالبطولة مدى الحياة.

وكان أول جيل للزمالك يتوج باللقب الأفريقى بقيادة محمود أبو رجيلة، ومعاونيه أحمد رفعت، وفاروق السيد، وألدو مكونا من: عادل المأمور، محمد صلاح الدين، هشام يكن، إبراهيم يوسف، سعيد الجدى، جمال عبدالله، بدر حامد، أشرف قاسم، أيمن يونس، فاروق جعفر (كابتن الفريق)، محمد حلمى، مجدى طلبة، حمادة عبداللطيف، مدحت مكى، أحمد عبدالحليم، الغانى الراحل إيمانويل كوارشى، جمال عبدالحميد، طارق يحيى، نصر إبراهيم، وعادل عبدالواحد.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.