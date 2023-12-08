موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام فى السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

فاز الزمالك على نظيره أبو سليم بهدف نظيف فى أول مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق فوز عريض على سوار الغينى برباعية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.





موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء غد السبت على استاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.





مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.





جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 9 ديسمبر 2023.

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024





القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.