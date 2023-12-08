شكرا لقرائتكم خبر عن 8 زملكاوية فى ميزان الأرقام قبل حسم ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الزمالك حسم ملف مهم يخص تجديد عقود اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، ويمثل هذا الأمر تحديا خاصا للمسئولين، من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق معهم.

ويسلط ”الخليج 365”، فى التقرير التالى، الضوء أبرز الأرقام التى قدمها هؤلاء اللاعبون مع نادى الزمالك بالموسم الحالى..

1 - أحمد فتوح

لعب 3 مباريات بدورى nile

خاض لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 360 دقيقة

صنع: هدفا وحيدا ولم يسجل أهداف

2 - شيكابالا

لعب: 7 مباريات بدورى nile

خاض: 4 لقاءات بالكونفدرالية

معدل دقائق: 571 دقيقة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين

3 - يوسف أوباما

لعب: 6 مباريات بدورى nile

خاض: 4 لقاءات بالكونفدرالية

معدل دقائق: 729 دقيقة

سجل: 4 أهداف ولم يصنع أى هدف

4 - محمود علاء

لعب: 3 مباريات بدورى nile

خاض: لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 289

لم يسجل أو يصنع أي هدف

5 - محمد أشرف روقا

لعب: 7 مباريات بدورى nile

خاض: لقاءين بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 415

لم يسجل أو يصنع أي هدف

6 - محمد عبد الغني

لعب: 6 مباريات بدورى nile

خاض: 3 لقاءات بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 653 دقيقة

7 - محمد عواد

لعب: 4 مباريات بدورى nile

خاض: 3 لقاءات بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 585

8 - محمد صبحى

لعب: 4 مباريات بدورى nile

خاض: لقاء وحيد بالكونفدرالية

معدل الدقائق: 405