شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم 8 / 12 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، مباراة صعبة مع نظيره شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا، وعكف كولر على استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائرى بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء فى الدورى المحلى أو دورى أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سى مع الأهلي فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.





موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا

يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.





مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.





الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبى الكونغولى.





نتائج الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائرى

لعب الأهلى مع شباب بلوزداد مباراتين فى دورى المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلى بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالى، وفى الجزائر كرر الأهلى فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.