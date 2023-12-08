الامارات | قرعة كوبا أميركا 2024.. الأرجنتين مع "خصم لدود" والبرازيل بمجموعة صعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة النسخة الموسّعة من مسابقة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمتها اللدودة تشيلي.

وسيدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه في الأراضي الاميركية في النسخة الموسعة التي ستضمّ 16 منتخبًا حيث انضم ستة أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية "كونميبول".

وتستهل الأرجنتين مشوارها في البطولة 20 يونيو في أتلانتا بمواجهة كندا أو ترينيداد وتوباغو اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد أحد المقعدين المؤهلين لكونكاكاف العام المقبل.

ومن ثمّ ستواجه الأرجنتين، تشيلي، في نيوجيرسي في 25 يونيو في اعادة لنهائي كوبا اميركا 2016 التي اقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة أيضًا.

وخسر المنتخب الارجنتيني المواجهتين النهائيتين لعامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علما أنّه في المناسبة الاخيرة أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.

وأعلن ميسي آنذاك اعتزاله لمدة قصيرة قبل ان يعود عن قراره لمواصلة مغامرته الدولية والتي تكللت بالفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022.

وتختتم الأرجنتين مشوارها في المجموعة الاولى بمواجهة بيرو في ميامي في 29 يونيو.

من جهة أخرى، جاءت البرازيل حاملة اللقب خمس مرات بمجموعة حذرة الى جانب كولومبيا والبارغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.

ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية الى جانب الاكوادور، فنزويلا وجامايكا، اما الولايات المتحدة المضيفة فستلعب بالمجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.

وقال البارغواياني أليخاندرو دومينغيس رئيس اتحاد أميركا الجنوبية إن البطولة ستكون "كوبا أميركا عالمية".

وأضاف "سيشارك المنتخب بطل العالم (الأرجنتين)، الفريق الوحيد الحائز على لقب المونديال خمس مرات (البرازيل)، اول بطل للعالم (الأوروغواي)، إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم، وهم من أميركا اللاتينية".

وتفتتح البرازيل بطلة العالم خمس مرات مشوارها على ملعب سوفي ستاديوم في لوس انجليس بمواجهة كوستاريكا او هندوراس في 24 حزيران/يونيو قبل ان تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الاول امام كولومبيا على ملعب "ليفي" في سانتا كلارا.

وسيتم استخدام 14 ملعبا لاستضافة البطولة، والعديد من هذه الملاعب تستضيف مباريات لاندية كرة القدم الاميركية "أن أف أل".

وستقام مواجهتا الدور نصف النهائي في "إيست روثرفورد" في 9 يوليو، وفي تشارلوت في العاشر منه، على ان تحتضن ميامي المواجهة النهائي في 14.

المجموعات

المجموعة الاولى: الارجنتين، بيرو، تشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو

المجموعة الثانية: المكسيك، الاكوادور، فنزويلا وجامايكا

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، أوروغواي، بنما وبوليفيا

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، البارغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس