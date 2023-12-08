اليوم.. الأهلي يواجه سموحة في إياب نهائي دوري مرتبط السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام سموحة على صالة حسن مصطفى في نهائي دوري المرتبط.

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المميز والحفاظ على اللقب بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب على سموحة بنتيجة 83-54، بينما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز بنتيجة 78-74.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز في إحدى المباراتين اليوم لضمان التتويج باللقب.

وقاد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لسلة الأهلي مرانا قوياً مساء أمس حرص خلاله على شرح خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة اليوم من أجل تحقيق اللقب.