نجم الزمالك السابق: الأهلي يشبه مانشستر سيتي في هذا الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي يشبه مانشستر سيتي الإنجليزي واتحاد جدة السعودي في عدد المباريات التي يخوضها كل منهم هذا الموسم.





وأضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "النادي الأهلي مثل مانشستر سيتي واتحاد جدة، جميعهم يلعبون في هذا الكم من البطولات".

وتابع: "الأهلي والزمالك عندما يلعبون خارج مصر، يكون الأمر مختلف، والأهلي يخوض بطولة كأس العالم للأندية لتحسين مركز أو الحصول على البطولة".

وواصل: "المدرب عليه زرع الثقة في اللاعبين مثلما فعل معتمد جمال مع لاعبي الزمالك، إلا أن كولر يتحجج في المؤتمرات الصحفية بالإجهاد والإرهاق".

وأختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "على كولر التقليل من التدوير، فبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا لا يمكن استبدالهم في خط الهجوم، وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور أو أفشة، يجب أن يكون هذا هو القوام الأساسي للفريق".

في سياق آخر، أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الفارق بين الأحمر في الموسم الماضي والحالي هو إعداد اللاعبين من الناحية البدنية.

وتابع رمضان السيد في تصريحات عبر قناة المحور: "الفارق بين مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي في الموسم الماضي والحالي هو إعداد اللاعبين بدنيًا".

وواصل: "كولر كان يقوم بالتدوير في بداية الموسم الماضي وكانت النتائج تسير بشكل جيد أيضًا، ولكن الأزمة الآن هي أن اللاعبين بدنيًا ليسوا في نفس مستوى الموسم الماضي".

وأضاف: "لاعبو الأهلي كانوا تروس في الموسم الماضي، والأهلي لديه عدد لاعبين يجعله يستطيع المشاركة في جميع بطولات التي يتنافس عليها الفريق هذا الموسم".

وأختتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر يضع المبررات للاعبين بالحديث عن الإجهاد ورحلات السفر ويمنح اللاعبين فرصة لعدم الكفاح من أجل الفوز، وكان لا يفعل هذه الأمور في الموسم الماضي، الذي لم يتحجج فيه بالتحكيم أيضًا".



