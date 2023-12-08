سيدات الأهلي يواجهن أصحاب الجياد في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي فريق أصحاب الجياد اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري. وتقام المباراة على صالة أبو الهول بالإسكندرية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

إقرأ أيضًا..



يسعى فريق سيدات طائرة الأهلي للفوز بالمبارة ومواصلة العروض القوية في بطولة الدوري.

وسافر الفريقة أمس إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة أصحاب الجياد، وحرص إبراهيم فخر الدين، المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبات لشرح العديد من الجوانب الخططية في المران الأخير قبل اللقاء.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي من الفوز على فريق الصيد بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.