تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال..تفوق الأحمر (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، تحقيق الانتصار من أجل تعزيز صدارته في جدول ترتيب المجموعة، خاصةً أن بلوزداد يعتبر الخصم المباشر له.

وكان الأهلي قد استعاد خدمات مدافعه المتألق محمد عبد المنعم بعد تعافيه مع الإسابة التي لحقت به قبل مواجهة يانج أفريكانز الأخيرة ليشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ولم يلتقي الأهلي سوى مرة واحدة مع شباب بلوزداد (ذهابا وإيابا) في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت في عام 2001 ونجح في تحقيق الفوز عليه.





الأهلي وشباب بلوزداد:



وكانت المباراتين التي جمعت الأهلي مع شباب بلوزداد في دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2001، وأنتصر المارد الأحمر على الفريق الجزائري بهدف نظيف سجل حسام غالي، في مباراة الذهاب بالقاهرة، قبل أن ينجح في تكرار انتصاره عليه بنفس نتيجة الذهاب، بهدف نظيف سجله إبراهيم سعيد.



