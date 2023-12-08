بعد تسجيل جورهي هدفا عكسيا في مرماه.. سجل اخفاقات حراس الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - دائما ما نشاهد في عالم كرة القدم العديد من الأخفاقات التي تكلف الفريق خسارة لقب أو مباراة وقد تعيق أيضًا مشوارهم في البطولة، ويكون المتسبب بها أحيانا حارس المرمى.

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وشهدت مباراة إتحاد جدة وضمك إخفاق البرزيلي مارسيلو جورهي حارس مرمي العميد في الحفاظ على نظافة شباكه أمام ضمك ، بل نجح في مضاعفة نتيجة الفريق المنافس بتسجيله الهدف الثالث في مرماه في الدقيقة 46 من زمن اللقاء.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” أبرز إخفاقات حراس المرمي في تاريخ دوري روشن السعودي:

كانت بداية أخفاقات حراس مرمي الدوري السعودي في موسم 2014-2015 ، بعدما سجل وليد عبدالله حارس مرمي الشباب هدف بالخطأ في شباك الفتح ليحرم فريقه من الفوز وتنهي المباراة بالتعادل الإيجايبي بنتيجة 2-2.

وليد عبدالله

وفي الموسم نفسه شهدت مباراة إتحاد جدة ونجران نفس الواقعة ، بعدما سجل حارس مارد الجنوب محمد شريفي هدف التعادل للعميد في شباكه بالخطأ ، ولكن نجح الفريق الغربي في تعديل النتيجة بهدف ثاني عن طريق مدافعه البولندي لوكاس زوكالا.

لم تتوقف أخطاء الحراس ففي موسم 2016-2017 ، سجل عبدالله آل عراف حارس الوحدة هدف التقدم للأتفاق بعدما كان الفرسان تقدموا بالهدف الأول ، ثم أحرز بعدها مختار فلاتة الهدف الثاني ويحسم اللقاء للوحدة.

ووقع فريق الوحدة في الخطأ ذاته بعدما أحرز عبدالله الجدعاني حارس مرمى الفريق وقتها الهدف الوحيد لأبها ضمن مباريات موسم 2019 – 2020 ، في العام نفسه شهدت مباراة الفيحاء والعدالة خطأ للحارس علي المزيدي كلف فريقه خسارة المباراة من الفريق البرتقاني بنتيجة 2-0.

وواصل حراس مرمي دوري روشن تسجيل الأهداف في مرماهم بالخطأ ، وبعدما أقربت مباراة الاتحاد والتعاون في موسم 2020-2021 من الأنتهاء بالتعادل سجل البرازيلي كاسيو حارس مرمى الذئاب هدف بالخطأ لينهي اللقاء بفوز العميد.

وسجل الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد هدفا عكسيا لصالح الهلال في موسم2020-2021 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليكلف فريقه خسارة المباراة وقتها.

عز الدين دوخة

فيما جاءت أخر الأخفاقات في الموسم الماضي بعدما أخطأ البرازيلي دوجلاس فريدريتش حارس الخليج مسجلاً هدف التعادل للطائي لينتهي اللقاء بنتيجة 2 – 2.

