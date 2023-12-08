الليلة .. يوفنتوس يواجه نابولي في قمة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب أليانز ستاديوم الدولي مساء اليوم الجمعة القمة المرتقبة والتي سيتجمع بين يوفنتوس ونابولي في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

يلتقي يوفنتوس بنظيره فريق نابولي،في تمام الساعة العاشرة الإربع مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

وتذاع مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية المشفرة،الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز.