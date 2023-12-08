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الليلة .. يوفنتوس يواجه نابولي في قمة الدوري الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب أليانز ستاديوم الدولي مساء اليوم الجمعة القمة المرتقبة والتي سيتجمع بين يوفنتوس ونابولي في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة .

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ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي 

يلتقي يوفنتوس بنظيره فريق نابولي،في تمام الساعة العاشرة الإربع مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

وتذاع مباراة يوفنتوس ونابولي عبر قناة أبو ظبي المشفرة،الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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