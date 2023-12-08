وزير الرياضة يهنئ بدوي وخلود منسي بعد التأهل لأوليمبياد باريس في الشراع

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة خلود منسي، واللاعب علي بدوي، بعد تأهلهما إلي أوليمبياد باريس، والفوز بالميدالية الذهبية لكل منهما في بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة.

وأشار الوزير إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، حيث ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.

يذكر أن علي بدوي يعد أحد أبطال رياضة الشراع المصري وسبق له التأهل لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٠؛ من التأهل إلي أوليمبياد باريس، بعد حصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للشراع المقامة في سوما باي بالغردقة، قبل أن يتأهل لأولمبياد باريس لرياضة الشراع "قارب ILCA-7 رجال.