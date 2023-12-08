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تفاصيل برنامج يد الأهلي في الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - تواصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي  المتواجدة حاليا في دولة الإمارات الاستعداد لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي تستضيفها إمارة الفجيرة.

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وبرنامج البعثة اليوم بدا بتناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للإمارات، وأقيم عقب ذلك المؤتمر الصحفي للمباراة في الحادية عشرة، وأعقبه الاجتماع الفني للمباراة في الحادية عشرة والربع.
وتؤدي بعثة الفريق شعائر صلاة الجمعة في الواحدة ظهرًا، داخل فندق الإقامة.
ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين في الرابعة عصرًا، ثم يتجه الفريق إلى صالة الشيخ زايد لخوض المران الرئيسي للمباراة في تمام السادسة مساءً، الرابعة بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك غدًا السبت، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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