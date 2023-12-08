سبورتنج لشبونة يصدم الزمالك في أزمة غرامة شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك أخباراً غير سارة تخص محاولاته الودية لحل أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويسعى الزمالك للتوصل لحل ودي لأزمة الغرامة من أجل فتح باب القيد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد الإعلامي إسلام صادق في تصريحات تليفزيونية: " "مسؤولو الزمالك تواصلوا مع سبورتنج لشبونة لإنهاء أزمة غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، وعرضَ الأبيض سداد الغرامة على 3 أقساط، لكن مسؤولي النادي البرتغالي تحفظوا على الأمر واشترطوا الحصول على قيمة الغرامة "كاش" ".

وأضاف: " مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر على التجديد لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة موسمين نظرًا لدوره مع القلعة البيضاء داخل وخارج الملعب، فاللاعب له دورًا هامًا مع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.