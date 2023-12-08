أبرز نجوم شباب بلوزداد قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل شباب بلوزداد ضيفا على الأهلي مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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ويسعى الفريق الجزائري لتعويض خسارته المفاجئة أمام ميدياما الغاني، وإسقاط الأهلي من أجل انتزاع الصدارة للعبور إلى الادوار الإقصائية، ومواصلة المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب شباب بلوزداد في استنساخ نفس طريقة اللعب التي اعتمدها مواطنه اتحاد العاصمة، بغلق المنافذ الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة السريعة.



ويعول البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد على أبرز نجومه بالإضافة لوجود لاعبين من الجيل الذهبي الجزائري المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مثل عدلان قديورة، ورايس مبولحي.

ويعد عبدالرحمن مزيان، وليونيل وامبا، ودرفلو، و عبد الرؤوف بن غيث وحسين بن عيادة وقداد وبوتمان من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها شباب بلوزداد في تشكيلته ، بالإضافة لـ مؤاد حديد، و يوسف لعوافي، والحارس ألكسيس قندوز على حساب رايس.



أبرز أرقام نجوم شباب بلوزداد:



لعب الكاميروني ليونيل وامبا 9 مباريات في كافة المسابقات مع بلوزداد ونجح في تسجيل 5 أهداف، فيما لعب درفلو نفس العدد من المباريات، وأحرز 3 أهداف وصنع 2.

بينما خاض الثنائي مزيان وبن غيث 10 مباريات سجل الأول 3 أهداف وصنع هدفين فيما أحرز الثاني ثلاث أهداف أيضًا، وصنع مثلهم، فيما شارك بن عيادة في 8 مباريات وصنع هدفين.

