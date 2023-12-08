الأهلي يبحث عن ترسيخ تفوقه التاريخي على أندية الجزائر أمام بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة عندما يستضيف نظيره شباب بلوزداد الجزائري على ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للأهلي الذي يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة قبل التفرغ لخوض منافسات ىكأس العالم للاندية.

كما يسعى المارد الأحمر وحامل لقب دوري الأبطال لتأكيد تفوقه الكبير أمام الأندية الجزائرية في المواجهات المباشرة بمختلف البولات القارية.

تفوق أحمر

لعب الأهلي 23 مباراة سابقة أمام الأندية الجزائرية حقق خلالها 11 إنتصاراً مقابل 7 منباريات إنتهت بالتعادل وتلقى 5 هزائم فقط في مختلف المسابقات الأفريقية.

ويعد وفاق سطيف هو أكثر أندية الجزائر التي واجهها الأهلي عبر تاريخه حيث التقى الفريقين في 7 مباريات سابقة.

وحقق الأهلي الفوز على وفاق سطيف 3 مرات وخسر مباراتين وتعادل مثلهما، كما التقى الأهلي مع مولودية الجزائر في 6 لقاءات سابقة حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

كما لعب الأهلي أمام عديد الأندية الأخرى وعلى رأسها شبيبة القبائل وشبيبة الساورة اضافة لاتحاد العاصمة.

طابع ثأري

وتأخذ المباراة طابعاً ثأرياً بشكل او بآخر بالنسبة للاعبي الأهلي الذين يسعون لإستعادة تفوقهم المعتاد أمام أندية الجزائر بعد الخسارة المؤلمة في مستهل الموسم الجاري أمام إتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.

وتلقى الأهلي الخسارة أمام إتحاد العاصمة بهدف دون رد في المباراة التي استضافتها المملكة العربية السعودية على لقب السوبر الأفريقي.

وبالنسبة لشباب بلوزداد فقد سبق وأنه واجه الأهلي في مباراتين فقط عبر تاريخ الناديين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي وشباب بلوزداد عام 2001 ضمن منافسات دور المجموعات وحسم حامل لقب دوري الأبطال المباراتين لصالحه بنتيجة واحدة (1-0).

وأنتصر المارد الأحمر على الفريق الجزائري بهدف نظيف سجل حسام غالي، في مباراة الذهاب بالقاهرة، قبل أن ينجح في تكرار انتصاره عليه بنفس نتيجة الذهاب، بهدف نظيف سجله إبراهيم سعيد.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عبر فضائية beIN Sports HD 6.