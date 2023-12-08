موعد مباراة النصر والرياض في دوري روشن ..والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الرياض مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشرمن عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يحتل العالمي وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة ، فيما يتواجد الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16نقطة.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يسعي لتحقيق الفوز من أجل تعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي نادي الهلال في مباراة القمة التي جمعتهما وأنتهت بفوز الزعيم بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة النصر والرياض

تقام مباراة النصر والرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ، فيما تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة .

القناة الناقلة لمباراة النصر والرياض

تنقل مباراة النصر والرياض عبر قناة SSC1 SD وقناة SSC1 HD وذلك بتعليق فهد العتيبي.