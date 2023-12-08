أليجري يستقر على تشكيل يوفنتوس أمام نابولي بقمة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام نابولي في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضًا..

تشكيل يوفنتوس المتوقع ..

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جاتي، بريمر، ساندرو، كامبياسو.

في خط الوسط: ماكيني، نيكولاسي، رابيو.

في خط الهجوم: كوستيتش، كييزا، فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

يلتقي يوفنتوس بنظيره فريق نابولي علي ملعب أليانز ستاديوم الدولي ،في تمام الساعة العاشرة الإربع مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.