على رأسهم محسن وأكرم.. 11 غيابا يضرب الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة، خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة في السادسة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد 11 لاعبا، لأسباب مختلفة وهم: مصطفي مخلوف وكريم الدبيس ومعتز محمد وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.

بينما يغيب كل من: رضا سليم ومحمود متولي، بسبب الإصابة.

ويتصدر الفريق الأحمر المجموعة الرابعة برصيد أربعة نقاط، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط.