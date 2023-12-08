"هل وقع كمدير فني؟".. تعليق ناري من شبانة بشأن تعاقد الزمالك مع معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي محمد شبانة، على توقيع معتمد جمال عقود رسمية مع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، لتولي تدريب الأبيض بشكل مؤقت.

قال "شبانة" في برنامجه عبر فضائية etc: "هل أصبح توقيع العقود في نادي الزمالك إنجاز يحسب للمجلس لدرجة أننا نرى كل هذه الصور والاخبار في وسائل الاعلام خلال الساعات الأخيرة".

أضاف "شبانة": "هل وقع معتمد جمال عقود كمدير فني أم كمدرب عام، وهل كان يحتاج كل هذه البروباجندا؟".

أكمل: "لماذا تم التأخر في توقيع العقود بعد 4 مباريات فاز بها؟، هناك لائحة تنص على ضرورة وجود عقود رسمية موثقة في الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب لاستخراج (كارنيه) للتواجد على مقاعد البدلاء والوقوف على الخط".

وأتم تصريحاته: "كيف عمل معتمد جمال طوال المباريات الماضية مع الزمالك، هناك أمور مستغربة للغاية، خصوصا أن هناك لوائح واضحة في اتحاد الكرة، ولا يتم تطبيقها، وهناك اعضاء الجبلاية لا يرغبون في توضيح الأمور الخاصة بأي إشكالية".