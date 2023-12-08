يقوده صاحب رقم قياسي سلبي في الزمالك.. منافس الأهلي في الميزان (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف بلوزداد، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على ميدياما الغاني (3-0)، وتعادله (1-1) مع يانج أفريكانز التنزاني.

فيما يحتل بلوزداد المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على يانج أفريكانز بثلاثية دون رد، ثم خسارته (1-2) أمام ميدياما.

كيف يلعب شباب بلوزداد؟

يقود شباب بلوزداد البرازيلي ماركوس باكيتا، مدرب الزمالك الأسبق والذي قاد الفريق الأبيض في 5 مباريات تعرض بعدهم للإقالة ليعادل الرقم القياسي للألماني ثيو بوكير كأسرع إقالة بمدرب أجنبي في الألفية الجديدة.

باكيتا الذي تولى تدريب شباب بلوزداد منذ أكتوبر الماضي ، قاد الفريق الجزائري في 5 مباريات بواقع 3 في الدوري الجزائري و2 في دوري الأبطال، فاز في 3 منها وخسر مرتين.

يفضل باكيتا الاعتماد على خطة (4-3-3) مع بلوزداد، بوجود لاعب وسط دفاعي واحد يتقدمه لاعبان خلف ثلاثي الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن باكيتا جرب أكثر من توليفة في خط الدفاع مع بلوزداد، لكنه لا يغير كثيرا في خط الوسط، حيث يعتمد بشكل دائم على الثلاثي مامادو ساماكي وعبد الرؤوف بن غيث وحسين سلمي.

كذلك يلعب بلوزداد مع باكيتا في أغلب الأوقات بالثلاثي الهجومي المكون من الجناح الأيسر عبد الرحمن مزيان، وزميله على الرواق الأيمن إسحق بوصوف، وبينهما المهاجم الكاميروني الشاب ليونيل وامبا.

ويعد وامبا (21 عاما) هو هداف الفريق في الموسم الحالي، برصيد 5 أهداف في 9 مباريات.