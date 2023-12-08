3 سيناريوهات أمام أحمد فتوح فى الزمالك بعد اقتراب انتهاء الإيقاف

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وينتهى إيقاف أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، والذى تم ايقافه من جانب مجلس الإدارة على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مباراة زد فى الدورى، حيث بدأ الإيقاف يوم 7 نوفمبر الماضى.

وينتظر أحمد فتوح 3 سيناريوهات تحسم مصيره فى الزمالك، وهى كالتالى..

من المنتظر أن يتم العفو عن أحمد فتوح من جانب مجلس إدارة الزمالك وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وتجهيزه للاستعانة به فى المباريات الفترة المقبلة فى ظل مشاركة الفريق ببطولة الكونفدرالية، على أن يكون العفو بعد تقدم فتوح بالاعتذار.

السيناريو الأول.. العفو عن فتوح والمشاركة فى المباريات

السيناريو الآخر المتوقع هو أن يرفض اللاعب شروط الإدارة للعفو عنه وبالتالى يرفض التجديد، ويستمر تجميده من جانب مجلس الإدارة وهو ما سيفقد اللاعب فرصة المشاركة مع المنتخب فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم مع الانتظار لوصول عرض رسمى سواء للنادى أو الانتظار ليناير.

السيناريو الثالث.. ربط العفو بالتجديد

السيناريو الثالث وهو أن يربط مجلس إدارة الزمالك العفو عن فتوح بموافقته على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، وألا تتم عودته للمشاركة إلا بعد التجديد مع الفريق.

الزمالك يكشف مستقبل فتوح

في وقت سابق، كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك شروط العفو عن أحمد فتوح على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى ، وقال نائب رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتم حسم مصير أحمد فتوح حتى الآن، لكن إذا اعتذر، وتم التوصل لاتفاق فأهلا وسهلا به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على الكرة، قد أكد أنه لم يتم تحديد موقف الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى، من العودة للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية أو المشاركة فى التدريبات، عقب انتهاء إيقافهم.

وأضاف أحمد سليمان، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن عقوبة إيقاف الثلاث لاعبين ستنتهى يوم 8 من الشهر الجارى، لكن لم يتم تحديد موقفهم، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتبع بعد انتهاء فترة الإيقاف مع اللاعبين الثلاثة.