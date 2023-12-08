شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وشباب بلوزداد اليوم الجمعة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم، الذى يجمع الأهلى مع نظيره شباب بلوزداد الجزائرى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

1- مشوار الأهلى وشباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

في المقابل تخطى شباب بلوزداد الجزائري عقبة يورانجرس بطل سيراليون في الدور التمهيدى الثانى بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف وبنفس النتيجة في مباراة العودة ، وحقق بطل الجزائر فوزاً على يانج أفريكانز التنزانى في إنطلاقة دور المجموعات بثلاثية دون قبل أن يخسر من ميدياما الغانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.