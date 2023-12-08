شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ "ونش" الزمالك" بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من تأهيل الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنهاء المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص بإصابة الرباط الصليبى حيث نشر اللاعب صور عبر صفحته على "أستورى إنستجرام" معلقاً عليها :"الحمد لله".

وكان الونش، توجه إلى الإمارات في 25 نوفمبر الماضى لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل،فى أحد المراكز الكبرى ومن المنتظر أن يشارط مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه،خلال أيام قليلة بعد اكتمال شفائه.



الونش

فى سياق مختلف يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته، اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولى، فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الكونفدرالية.

ويضع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك الرتوش النهائية على خطة مباراة ساجرادا، والتى ينوى تنفيذها فى اللقاء لمواصلة انطلاقته على الصعيد الأفريقى بعد أن حقق الفوز فى أول جولتين أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

وعقد معتمد جمال العزم على مواصلة الانطلاقة القوية التى حققها مع الفارس الأبيض منذ توليه القيادة، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى بانتزاع الثلاث نقاط من أنياب ساجرادا الأنجولى محاولاً استغلال عاملى الأرض والجمهور خاصة أن اللقاء سيقام على ملعب السلام.