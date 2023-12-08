شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على شباب بلوزداد في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.45 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد 10.95 مليون يورو.

ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز الليلة من أجل تأمين قمة المجموعة بجانب الحصول على دعم معنوي قبل السفر للسعودية يوم 11 ديسمبر الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها الفريق بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

في المقابل يتطلع الفريق الجزائري لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الليلة والعودة لبلاده بثلاث نقاط أو نقطة على أقل تقدير ، ودرس الضيوف الأهلي جيداً قبل مواجهة برج العرب حسب تأكيدات ماركوس باكيتا، المدير الفني للفريق الجزائري، الذي أكد أن فريقه في أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي.

وقال باكيتا: "الجميع مُتعب بعد أن خضنا سفرية صعبة للغاية نحو غانا، لكن اللاعبون واعون ويجب أن نجهزهم جيدًا ، وأضاف: "اللاعبون يملكون الحافز. وتدربوا بشكل جيد وتركيزهم منصب على لقاء الأهلي".

وواصل مدرب شباب بلوزداد: "يوجد بعض الغيابات لكن الجميع على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ، وضمت قائمة بلوزداد التي إختارها المدرب لمواجهة الأهلي 21 لاعبا، هم: حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسيس قندوز، رضوان معاشو، وفى الدفاع: معاذ حداد، شمس الدين بكوش، أشرف بودرامة، حسين بن عيادة، أيمن بوقرة، مختار بلخيثر، وفى الوسط: مامادو ساماكي، حسين سالمي، عدلان قديورة، عبدالرؤوف بن غيث، أكرم بوراس، وفى الهجوم: إسحاق بوالصوف، مروان زروقي، لامين جالو، عبدالرحمن مزيان، أسامة درفلو، محمد إسلام بلخير، ليونيل وامبا.