شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يسمح للحنفى والصباحى والغندور العودة للمباريات كحكام VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، السماح للحكام الذى لم يتخطوا الاختبارات البدنية بإدارة المباريات في الدورى المصرى كحكام فيديو مع استمرار حرمانهم من الظهور كحكام ساحة.

ومن المقرر أن يظهر الحكام الذين لم يتخطوا الاختبارات البدنية وعلى رأسهم محمد الحنفى ومحمد صباحى وخالد الغندور في المباريات المقبلة كحكام فيديو بناء على قرار بيريرا.

على صعيد متصل، أكد البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لديه بيانات كاملة عن منظومة التحكيم في مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه ظل 5 أشهر كاملة يعمل لتقييم المنظومة في مصر.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "توليت المهمة منذ 9 أشهر، قضيت خلالها 5 أشهر لتقييم منظومة التحكيم، ولدينا بيانات كاملة عن كل العاملين في مجال التحكيم، والأنظمة والمعلمين وأخصائي الفار، وقمنا بعمل استقصائي يشمل كل حكام مباريات، والثاني للجان الحكام المختلفة في المناطق الكروية المختلفة داخل مصر، وكل هذه المعلومات التي قمنا بتجميعها بدأنا نصمم خطة استراتيجية تخص التعليم والتنظيم وتطوير الحكام من 2023 - 2026".

وأضاف: "قسمنا لجنة الحكام وأقسامها.. ولدينا هيئتان مختلفان (لجنة حكام مشكلة من فنيين وهم حكام وإدارة التحكيم وجزء إداري يتابع كل الاجراءات الادارية الخاصة بعملنا، وقمنا بإجراءات خاصة وتعليمات للحكام، وكلها متفقة مع الاتحادين الدولي والأفريقي، وبعد ذلك بدأنا العمل، والآن لدينا الحكام مقسمين وفقا لفئات، وكل فئة تحكم مسابقة معين، الفئة الأولى (دوري نايل).. والفئة الثانية نطلق عليهم فئة المستقبل وهم يحكمون الدرجة الثانية أ وما يتلوها من درجات ثانية وثالثة".