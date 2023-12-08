شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مسئولى الزمالك ومعتمد بعد مباراة ساجرادا لحسم مصير الثلاثى الموقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، عقب مباراة ساجرادا الأنجولى لحسم مصير الثلاثى الموقوف أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى من المشاركة في تدريبات القلعة البيضاء بعد انتهاء فترة إيقافهم.

ويترقب فتوح والزنارى وصبحى موقفهم من المشاركة في تدريبات القلعة البيضاء عقب مباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها في السادسة مساء غد السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية،التي يتصدر فيها الزمالك محموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين على أبو سليم الليبى وسوار الغينى.

وانتهت مدة إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى أمس الخميس، بعد انقضاء فترة الشهر التى قررها مجلس إدارة القلعة البيضاء كعقوبة على اللاعبين، بدأت منذ 7 نوفمبر الماضى على خلفية ما بدر منهم ليلة مباراة زد وتركهم المعسكر دون إذن.

وينتظر معتمد جمال قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء إيقافهم خاصة أنه ترك حرية اتخاذ قرار مشاركة الثلاثى الموقوف في التدريبات لمجلس الإدارة لتحديد مصيرهم، لا سيما أنه يرى أن هذا الأمر إدارى وراجع لهم وليس من حقه التدخل في قرار تأديبى اتخذته الإدارة.